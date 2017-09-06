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Следующий пересмотр статуса ПКР пройдет после ноябрьского совета учредителей WADA

Спорт
6 сентября, 15:53 дата обновления: 6 сентября, 16:14 UTC+3 АБУ-ДАБИ /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Ранее было объявлено, что российские паралимпийцы смогут выступать в нейтральном статусе в квалификационных соревнованиях к Играм 2018 года

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© Владимир Гердо/ТАСС

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 6 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Новое решение относительно восстановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в Международном паралимпийском комитете (МПК) будет вынесено после заседания совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщает пресс-служба МПК.

Совет учредителей WADA пройдет 16 ноября в Сеуле, на нем может быть принято окончательное решение в вопросе восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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"Еще нет плана о заседании исполкома МПК в ноябре, сначала надо дождаться обновления со стороны рабочей группы, а оно состоится уже после того, как будет вынесено решение по вопросу РУСАДА", - сказал президент МПК Филип Крэйвен на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, когда в следующий раз исполком рассмотрит этот вопрос.

Ранее Крэйвен объявил, что российские паралимпийцы смогут выступать в нейтральном статусе в квалификационных соревнованиях к Играм 2018 года. Отвечая на вопрос, допустят ли россиян в нейтральном статусе к Паралимпиаде, если ПКР к началу Игр не будет восстановлен, Крэйвен ответил: "Это будет решение нового состава исполкома".

"Все члены исполкома всегда были настроены на то, чтобы Паралимпийский комитет России восстановил членство и вернулся в паралимпийскую семью как можно быстрее. Это было всегда нашей целью, но мы придерживаемся принципов "фэйр-плей" и должны, совместно с МПК, докопаться до сути проблемы. Не достигнув дна, мы не сможем построить новое будущее", - ответил Крэйвен на вопрос ТАСС, хочет ли он лично увидеть российских паралимпийцев на Играх.

МПК приостановил членство ПКР 17 августа 2016 года на основе промежуточных выводов независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

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