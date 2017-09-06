Чемпионка Паралимпиады Лысова готова выступить в нейтральном статусе в отборе к Играм-2018

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Четырехкратная паралимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону россиянка Михалина Лысова готова выступить в нейтральном статусе в отборочных соревнованиях к зимним Играм 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

В среду Международный паралимпийский комитет (МПК) продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР), но разрешил российским спортсменам выступать в нейтральном статусе в квалификации к Паралимпиаде-2018. Россияне еще могут получить лицензии в четырех видах спорта: горных лыжах, биатлоне, лыжных гонках и сноуборде.

"Хотелось бы выступать под флагом нашей страны, но если нет другого выхода, то я готова выступать под нейтральным флагом. Эта Паралимпиада, возможно, будет для меня заключительной, поэтому не хочется терять этот шанс. Я продолжаю тренировки и нахожусь в хорошей форме", - сказала 25-летняя Лысова.

Паралимпиада в южнокорейском Пхенчхане может стать для российской спортсменки уже третьей - она принимала участие в Играх в Ванкувере-2010 и Сочи-2014. Помимо четырех золотых наград Паралимпиад, в ее активе также четыре серебра и две бронзы.