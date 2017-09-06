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Колобков: Минспорт ожидал продления отстранения Паралимпийского комитета России

Спорт
6 сентября, 16:10 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

По словам министра спорта РФ, нужно проанализировать эту информацию и выработать общую позицию по ней

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Министр спорта РФ Павел Колобков

Министр спорта РФ Павел Колобков

© Андрей Махонин/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Министерство спорта РФ ожидало решения Международного паралимпийского комитета (МПК) о продлении отстранения Паралимпийского комитета России (ПКР). Об этом ТАСС заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

МПК продлил отстранение ПКР, при этом разрешив российским паралимпийцам выступать в квалификационных соревнованиях к Играм-2018 под нейтральным флагом.

"Мы рассматриваем сейчас это решение. Мы были готовы и к такому сценарию. В ближайшее время совместно с Паралимпийским комитетом России проанализируем эту информацию и выработаем общую позицию", - сказал Колобков.

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МПК продлил отстранение Паралимпийского комитета России

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