Колобков: Минспорт ожидал продления отстранения Паралимпийского комитета России

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Колобков: Минспорт ожидал продления отстранения Паралимпийского комитета РоссииСпорт 6 сентября, 16:10
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МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Министерство спорта РФ ожидало решения Международного паралимпийского комитета (МПК) о продлении отстранения Паралимпийского комитета России (ПКР). Об этом ТАСС заявил министр спорта РФ Павел Колобков.
МПК продлил отстранение ПКР, при этом разрешив российским паралимпийцам выступать в квалификационных соревнованиях к Играм-2018 под нейтральным флагом.
"Мы рассматриваем сейчас это решение. Мы были готовы и к такому сценарию. В ближайшее время совместно с Паралимпийским комитетом России проанализируем эту информацию и выработаем общую позицию", - сказал Колобков.