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Оргкомитет "Пхенчхан-2018" намерен добиться участия российских паралимпийцев в Играх

Спорт
6 сентября, 16:17 UTC+3 АБУ-ДАБИ /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Во вторник, во время презентации Паралимпиады на конгрессе МПК, "Пхенчхан-2018" включил российских спортсменов в видеоролик, посвященный предстоящим Играм

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Президент оргкомитета "Пхенчхан-2018" Хи Бом Ли

Президент оргкомитета "Пхенчхан-2018" Хи Бом Ли

© AP Photo/Eugene Hoshiko

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 6 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Оргкомитет "Пхенчхан-2018" сделает все возможное для участия российских паралимпийцев в предстоящих Играх. Об этом ТАСС заявил президент оргкомитета Хи Бом Ли.

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МПК продлил отстранение Паралимпийского комитета России

В среду на конгрессе Международного паралимпийского комитета (МПК) было озвучено решение исполкома организации продлить отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР), что ставит под вопрос участие россиян в Паралимпийских играх, которые пройдут с 9 по 18 марта в Пхенчхане. МПК позволил россиянам принять участие в квалификационных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов, однако пока неясно, смогут ли они принять участие в Играх, если к их началу отстранение ПКР останется в силе.

"Я считаю, что можем рассчитывать на участие российских спортсменов в Паралимпийских играх в Пхенчхане. Мы сделаем все возможное, чтобы это произошло. Уверен, в будущем Россия будет играть лидирующую роль в паралимпийском движении", - сказал Хи Бом Ли.

Во вторник, во время презентации Паралимпиады на конгрессе МПК, "Пхенчхан-2018" включил российских спортсменов в видеоролик, посвященный предстоящим Играм.

Членство ПКР было приостановлено 17 августа 2016 года на основе промежуточных выводов независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена, которые были представлены месяцем ранее.

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