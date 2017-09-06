МПК: пять из семи критериев по восстановлению ПКР может выполнить в ближайшее время

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 6 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Паралимпийский комитет России (ПКР) должен выполнить семь критериев по восстановлению членства в Международном паралимпийском комитете (МПК), пять из них могут быть реализованы в ближайшее время. Об этом на пресс- конференции заявил президент МПК Филип Крэйвен.

В среду было объявлено решение исполкома МПК, согласно которому членство ПКР по-прежнему приостановлено, однако представители четырех видов (горные лыжи, сноуборд, биатлон и лыжные гонки) могут участвовать в квалификационных соревнованиях к Паралимпиаде-2018. Следж-хоккеисты при этом уже не смогут выступить на Играх, поскольку отбор на турнир уже завершен.

"Осталось выполнить еще семь пунктов. Мы надеемся, что пять из них удастся закрыть в ближайшем будущем", - сказал Крэйвен, подчеркнув, что основными остаются восстановление работы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и признание Россией выводов комиссии Ричарда Макларена. "Это фундаментальные требования, и до тех пор, пока МПК не получит полное понимание сути этих проблем, отстранение не может быть снято", - пояснил президент МПК.

"Все члены исполкома всегда были настроены на то, чтобы ПКР восстановил членство и вернулся в паралимпийскую семью как можно быстрее. Это всегда было нашей целью. Но мы придерживаемся принципов "фэйр-плей" и должны совместно с МПК докопаться до сути проблемы. Не достигнув дна, мы не сможем построить новое будущее", - ответил Крэйвен на вопрос ТАСС, хочет ли он лично увидеть российских паралимпийцев на Играх.

Крэйвен покинет пост президента организации 8 сентября, когда пройдут выборы нового главы МПК.

Семь критериев для ПКР

ПКР представил отчет о выполнении дорожной карты по восстановлению членства 29 августа, отметив, что большинство из 67 пунктов было выполнено. При этом во вторник президент ПКР Владимир Лукин отмечал, что не все критерии зависят от российского комитета, например, работа РУСАДА может быть восстановлена только после соответствующего решения Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Согласно решению рабочей группы МПК, российскому комитету осталось выполнить следующие пункты: завершение работы по написанию антидопинговых правил ПКР, утверждение новой версии устава ПКР, завершения работы по формированию бюджета, предоставление рабочей группе дополнительной информации о персонале ПКР и управлении организацией, предоставление дополнительной информации по составу правления ПКР, полное восстановление РУСАДА, предоставление официального ответа, в котором конкретно и адекватно даны ответы на выводы комиссии Макларена.

ПКР отстранен от членства в МПК с 7 августа 2016 года, после чего российские паралимпийцы в полном составе пропустили Игры в Рио-де-Жанейро. МПК вернется к вопросу о статусе ПКР после совета учредителей WADA, который состоится 16 ноября в Сеуле. На заседании в частности будет рассмотрен вопрос о полном восстановлении работы РУСАДА.