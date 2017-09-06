Свищев: паралимпийцы РФ в квалификации Игр-2018 докажут силу отечественного спорта

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские паралимпийцы, у которых появилась возможность выступить в квалификационных соревнованиях Паралимпиады-2018, обязательно должны воспользоваться ей, чтобы доказать силу отечественного спорта. Об этом заявил ТАСС член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, который также занимает пост президента Федерации керлинга России.

В среду на конгрессе Международного паралимпийского комитета (МПК) было озвучено решение исполкома организации продлить отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР), что ставит под вопрос участие россиян в Паралимпийских играх, которые пройдут с 9 по 18 марта в Пхенчхане. МПК позволил россиянам принять участие в квалификационных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов, однако пока неясно, смогут ли они принять участие в Играх, если к их началу отстранение ПКР останется в силе.

"Ребята, которые имеют возможность выступать на квалификационных соревнованиях, должны ехать туда и биться за путевки в Пхенчхан, - считает Свищев. - Конечно, их могут потом все равно не допустить до участия в Играх. Но для нас они являются настоящими героями, которых мы всегда будем любить. Квалификационные соревнования будут отличным шансом доказать силу российского спорта".

МПК допустил до участия в квалификационных турнирах Игр-2018 лыжников, биатлонистов, парасноубордистов и горнолыжников.