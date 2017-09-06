СМИ: доходы от продажи билетов на бой между Мэйуэзером и Макгрегором составили $55 млн

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ТАСС, 6 сентября. Суммарная прибыль от продажи билетов на поединок между американским боксером Флойдом Мэйуэзером и ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором составила $55 млн, бой занял второе место в списке самых кассовых в истории. Об этом сообщает портал Bloodyelbow.com.
Самым кассовым боем в истории является поединок между Мэйуэзером и филиппинцем Мэнни Пакьяо в мае 2015 года, когда от продажи билетов было выручено $72 млн.
Всего на поединок Мэйуэзер - Макгрегор было продано 13094 билета. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт ранее сообщал, что доходы от реализации билетов должны были составить порядка $70 млн. Бой прошел на арене "Ти-Мобайл", вмещающей 20 тысяч зрителей, около шести тысяч билетов не были раскуплены из-за высоких цен.
Поединок по боксерским правилам между Мэйэузером и Макгрегором прошел 27 августа и завершился победой американца техническим нокаутом в десятом раунде. Для ирландца данный бой стал дебютным в качестве профессионального боксера, Мэйуэзер провел свой последний поединок в карьере.