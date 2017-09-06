Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 57.34
€ 68.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: доходы от продажи билетов на бой между Мэйуэзером и Макгрегором составили $55 млн

Спорт
6 сентября, 16:57 UTC+3 ТАСС

Всего на поединок было продано 13094 билета

Поделиться
Материал из 1 страницы
Конор Макгрегор (слева) и Флойд Мэйуэзер

Конор Макгрегор (слева) и Флойд Мэйуэзер

© AP Photo/Isaac Brekken

ТАСС, 6 сентября. Суммарная прибыль от продажи билетов на поединок между американским боксером Флойдом Мэйуэзером и ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором составила $55 млн, бой занял второе место в списке самых кассовых в истории. Об этом сообщает портал Bloodyelbow.com.

Смотрите также

Глава UFC: трансляцию боя Мэйуэзер - Макгрегор купило 6,5 млн человек

Мэйуэзеру подарили грушу с лицом Макгрегора

Трансляция боя Макгрегора и Мэйуэзера в кинотеатрах собрала $2,6 млн

Самым кассовым боем в истории является поединок между Мэйуэзером и филиппинцем Мэнни Пакьяо в мае 2015 года, когда от продажи билетов было выручено $72 млн.

Всего на поединок Мэйуэзер - Макгрегор было продано 13094 билета. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт ранее сообщал, что доходы от реализации билетов должны были составить порядка $70 млн. Бой прошел на арене "Ти-Мобайл", вмещающей 20 тысяч зрителей, около шести тысяч билетов не были раскуплены из-за высоких цен.

Поединок по боксерским правилам между Мэйэузером и Макгрегором прошел 27 августа и завершился победой американца техническим нокаутом в десятом раунде. Для ирландца данный бой стал дебютным в качестве профессионального боксера, Мэйуэзер провел свой последний поединок в карьере.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Государственное училище олимпийского резерва по хоккею в Ярославле
10
Олимпийский резерв: в Ярославле ввели в эксплуатацию государственное хоккейное училище
Сборная России празднует победу в финале чемпионата Европы
8
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
Футболисты сборной России
14
Сборная России по футболу разгромила "Динамо" в контрольном матче
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сирийские войска выиграли у ИГ сражение за Дейр-эз-Зор
2
МИД опубликовал видео действий американских силовиков в генконсульстве РФ
3
Кабмин ФРГ выступил против переговоров с ДНР и ЛНР о судьбе миссии ООН
4
Минприроды: претензий к работе ушедшего главы Росгидромета не было
5
"Калашников" создал полноценную замену пистолету Макарова
6
Подросток устроил стрельбу в школе в Ивантеевке
7
Facebook сделает некоторые функций WhatsApp платными
Темы дня
Новости партнеров
Реклама