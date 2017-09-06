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Матыцин: российские спортсмены выступили в свою силу на Универсиаде-2017

Спорт
6 сентября, 17:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

Сборная России завоевала 25 золотых, 31 серебряную и 38 бронзовых медалей, заняв четвертое место в командном зачете

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Олег Матыцин

Олег Матыцин

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Сборная России выступила в свою силу на летней Универсиаде 2017 года в Тайбэе. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил президент Международной федерации студенческого спорта (ФИСУ) Олег Матыцин.

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Соревнования прошли с 19 по 30 августа. Сборная России завоевала 25 золотых, 31 серебряную и 38 бронзовых медалей, заняв четвертое место в командном зачете. На первой строчке медального зачета расположилась сборная Японии (37-27-37), вторую позицию заняла команда Южной Кореи (30-22-30), третью - сборная Тайваня (26-34-30).

"Универсиада в Тайбэе - очень масштабное мультиспортивное мероприятие, мы получили огромный опыт. Это было третье по масштабу мероприятие в истории ФИСУ, оно проводилось в тяжелых политических условиях, но международной федерации удалось найти баланс приоритетов. Интерес к Универсиаде был очень высоким, как и уровень спортсменов, стоит сказать, что на соревнованиях было установлено два мировых рекорда в стрельбе из лука и тяжелой атлетике. Участие в играх приняли 200 атлетов- участников Олимпийских игр, а уровень конкуренции соответствовал мировым стандартам", - сказал Матыцин.

"Универсиаду в Тайбэе многие сборные рассматривали как подготовку к Токио-2020, так как подходящий часовой пояс, похожие условия. Успех азиатских команд был связан с комплектацией этих сборных членами национальных команд и кандидатов. Россия выступила в силу того состава, который был, российская сборная составила серьезную конкуренцию лидерам, но отсутствие легкой атлетики серьезно сказалось на результатах, и поэтому четвертое место связано с объективными причинами", - отметил глава ФИСУ.

По словам Матыцина, опыт привлечения спортсменов основных сборных нужно применить и на Универсиаде 2019 года в Красноярске. "Универсиады надо рассматривать как этап подготовки новых звезд спорта. Эту концепцию российской сборной можно рассмотреть для использования через два года, так как аспект демонстрации высоких спортивных результатов очень важен", - заявил он.

"Имидж Универсиады получился очень позитивным, МОК [Международный олимпийский комитет] определил игры как успешные", - заключил он.

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