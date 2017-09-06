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Источник: Смертин с 7 сентября станет и. о. исполнительного директора ФК "Динамо"

Спорт
6 сентября, 17:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

В данной должности он сменит Евгения Кречетова

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Алексей Смертин

Алексей Смертин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Директор по подготовке резерва московского футбольного клуба "Динамо" Алексей Смертин с четверга станет исполняющим обязанности исполнительного директора клуба. Об этом ТАСС сообщил источник в центральном совете ВФСО "Динамо".

Сейчас пост исполнительного директора "Динамо" занимает Евгений Кречетов.

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"С завтрашнего дня Смертин будет официально назначен исполняющим обязанности исполнительного директора. Клуб объявит об этом позже в случае, если Смертин будет утвержден в этой должности. Нынешний директор Кречетов сейчас находится в отпуске с последующим увольнением по собственному желанию", - сказал источник.

Комментарий Смертина ТАСС пока получить не удалось.

Будучи футболистом, с 1998 по 2006 год Смертин выступал за сборную России, проведя за команду 55 матчей. На клубном уровне он играл за "Челси" (2003-2006), проведя часть времени в аренде в "Портсмуте" и "Чарльтоне". В России Смертин играл за элистинский "Уралан" (1997-1998), московские клубы "Локомотив" (1999-2000) и "Динамо" (2006). Завершил карьеру футболиста в 2009 году.

С сентября 2013 года он занимал пост советника президента "Динамо", а в 2017-м стал директором по подготовке резерва бело-голубых. Также летом 2016 года Смертин стал послом чемпионата мира по футболу 2018 года, а в феврале этого года был назначен на должность инспектора Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с расизмом.

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