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Свищев свяжется с WCF с просьбой разъяснить вопрос с участием паракерлеров РФ в Играх-2018

Спорт
6 сентября, 17:10 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Ранее ТАСС стало известно, что Международная федерация керлинга рекомендовала ПКР разрешить российской команде выступить в Паралимпиаде-2018

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МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев намерен в самое ближайшее время связаться с руководством Международной федерации керлинга (WCF) и получить четкий ответ на вопрос о возможном участии россиян в соревнованиях по керлингу, входящих в программу Паралимпиады-2018. Об этом Свищев сообщил ТАСС.

В среду на конгрессе Международного паралимпийского комитета (МПК) было озвучено решение исполкома организации продлить отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР), что ставит под вопрос участие россиян в Паралимпийских играх, которые пройдут с 9 по 18 марта в Пхенчхане. МПК позволил россиянам принять участие в квалификационных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов, однако пока неясно, смогут ли они принять участие в Играх, если к их началу отстранение ПКР останется в силе.

"Наши спортсмены уже квалифицировались на Паралимпиаду со второго места, занятого на чемпионате мира, - заметил Свищев. - Поэтому де-факто они имеют право выступать в Пхенчхане. Я сейчас обращусь с уточнением в Международную федерацию керлинга, потому что паралимпийский керлинг входит именно в эту федерацию. Мы ждали от Международной федерации этого решения, сейчас обратимся туда, и они быстро нам разъяснят ситуацию".

Ранее ТАСС стало известно, что WCF рекомендовала ПКР разрешить российской команде выступить в Паралимпиаде-2018 и сама сейчас ждет от МПК соответствующего решения.

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