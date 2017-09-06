Свищев свяжется с WCF с просьбой разъяснить вопрос с участием паракерлеров РФ в Играх-2018

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МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев намерен в самое ближайшее время связаться с руководством Международной федерации керлинга (WCF) и получить четкий ответ на вопрос о возможном участии россиян в соревнованиях по керлингу, входящих в программу Паралимпиады-2018. Об этом Свищев сообщил ТАСС.
В среду на конгрессе Международного паралимпийского комитета (МПК) было озвучено решение исполкома организации продлить отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР), что ставит под вопрос участие россиян в Паралимпийских играх, которые пройдут с 9 по 18 марта в Пхенчхане. МПК позволил россиянам принять участие в квалификационных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов, однако пока неясно, смогут ли они принять участие в Играх, если к их началу отстранение ПКР останется в силе.
"Наши спортсмены уже квалифицировались на Паралимпиаду со второго места, занятого на чемпионате мира, - заметил Свищев. - Поэтому де-факто они имеют право выступать в Пхенчхане. Я сейчас обращусь с уточнением в Международную федерацию керлинга, потому что паралимпийский керлинг входит именно в эту федерацию. Мы ждали от Международной федерации этого решения, сейчас обратимся туда, и они быстро нам разъяснят ситуацию".
Ранее ТАСС стало известно, что WCF рекомендовала ПКР разрешить российской команде выступить в Паралимпиаде-2018 и сама сейчас ждет от МПК соответствующего решения.