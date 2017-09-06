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Паралимпийцы РФ по летним видам спорта не смогут выступить в нейтральном статусе

Спорт
6 сентября, 17:21 UTC+3 АБУ-ДАБИ /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МПК, данная возможность предоставлена только представителям четырех зимних видов спорта с целью отбора на Паралимпиаду-2018

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АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 6 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские паралимпийцы, представляющие летние виды спорта, не смогут выступить в нейтральном статусе на соревнованиях, которые проходят под эгидой Международного паралимпийского комитета (МПК). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МПК.

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В среду было озвучено решение исполкома МПК продлить отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР), что ставит под вопрос участие россиян в зимних Играх, которые пройдут с 9 по 18 марта в Пхенчхане. МПК позволил россиянам принять участие в квалификационных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов, однако пока не ясно, смогут ли они принять участие в Играх-2018, если к их началу отстранение ПКР останется в силе. Россияне смогут выступить в соревнованиях по биатлону, горным лыжам, лыжным гонкам и сноуборду.

"В нейтральном статусе выступать могут только представители названных четырех видов спорта, это решение направлено специально на то, чтобы позволить им отобраться на предстоящую Паралимпиаду", - сообщили в пресс-службе.

В следующий раз МПК рассмотрит статус ПКР после ноябрьского заседания совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), на котором будет обсуждаться вопрос восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА), который является ключевым в восстановлении ПКР.

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