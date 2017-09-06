Смолин: решение МПК продлить отстранение ПКР является грубейшим нарушением прав человека

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МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Решение Международного паралимпийского комитета (МПК) продлить отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР) - грубейшее нарушение прав человека. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент ПКР Олег Смолин.
В среду МПК оставил в силе отстранение ПКР, но разрешил российским спортсменам выступать под нейтральным флагом в квалификационных турнирах к зимней Паралимпиаде-2018 по четырем видам спорта. Россияне еще могут получить лицензии в горных лыжах, биатлоне, лыжных гонках и сноуборде.
"МПК выставил ПКР некий набор условий. Практически все критерии, решение которых зависело от ПКР, были исполнены. Остались два главных условия, не зависящих от ПКР: это восстановление в правах РУСАДА и признание государством доклада Макларена", - сказал Смолин.
"Нашим спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом, - продолжил собеседник ТАСС. - Хотя в некоторых видах спорта квалификация продолжается, но подавляющее большинство квот уже распределено. Зимой проходила встреча представителей ПКР с Филипом Крэйвеном (президентом МПК - прим. ТАСС). Там нам было обещано, что будут выделены дополнительные квоты, но это так и не подтвердилось".
"Участие российских спортсменов в Паралимпиаде в Пхенчхане по-прежнему под вопросом. И по-прежнему это грубейшее нарушение прав человека", - заключил вице- президент ПКР.
Паралимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 18 марта 2018 года.