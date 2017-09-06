Лукин: допуск паралимпийцев РФ к отбору на Игры является важным результатом работы с МПК

Ямасита: дзюдо нужно постоянное развитие, чтобы оставаться спортом воли и силы духаСпорт 6 сентября, 18:19
ДНК-тест показал, что Сальвадор Дали - не отец испанки, из-за которой произвели эксгумациюОбщество 6 сентября, 18:13
Лисов: следж-хоккеисты сборной России ожидали, что их не допустят к Играм-2018Спорт 6 сентября, 18:13
ФК "Спартак" оштрафован за нанесенный вред стадиону "Санкт-Петербург" болельщиками командыСпорт 6 сентября, 18:08
Институт искусственного интеллекта в Канаде получил $100 млн из госбюджетаСоциальная ответственность 6 сентября, 18:01
Росавиация: сертификат летной годности разбившегося в Балашихе самолета Ан-2 просроченПроисшествия 6 сентября, 18:00
Фетисов назвал трагедией неучастие российских следж-хоккеистов в Паралимпиаде-2018Спорт 6 сентября, 17:57
Депутат Дегтярев: продление санкций в отношении ПКР не имеет отношения к спортуСпорт 6 сентября, 17:56
Лукин: допуск паралимпийцев РФ к отбору на Игры является важным результатом работы с МПКСпорт 6 сентября, 17:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Допуск российских паралимпийцев к квалификационным соревнованиям Паралимпиады-2018 является первым конструктивным результатом работы с Международным паралимпийским комитетом (МПК). Такое мнение ТАСС высказал президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин.
В среду на конгрессе МПК было озвучено решение исполкома организации продлить отстранение ПКР, что ставит под вопрос участие россиян в Паралимпийских играх, которые пройдут с 9 по 18 марта в Пхенчхане. МПК позволил россиянам принять участие в квалификационных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов, однако пока неясно, смогут ли они принять участие в Играх, если к их началу отстранение ПКР останется в силе.
"Мы считаем это решение важным, но лишь первым шагом, - сказал Лукин. - Этот шаг свидетельствует об оттаивании кромки льда, но это только начало. Мы считаем главной целью полноправное и всестороннее участие нашей команды на Паралимпийских играх вообще и, в частности, на зимних Играх в Южной Корее, поэтому мы приветствуем даже частичные и ограниченные меры, принятые в этом направлении, прекрасно понимая их частичность и ограниченность".
"Были перечислены семь нерешенных до конца вопросов, по большому счету, их три. Во-первых, вопросы, связанные с восстановлением Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в качестве полноправного члена Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Во-вторых, вопросы с финансированием реализации критериев. В-третьих, вопросы, связанные с отношением к докладу Макларена. Есть основание считать, что окончательное решение по вопросу нашего участия будет принято до ноября или в ноябре", - добавил Лукин.
По словам президента ПКР, комитет продолжит сотрудничество с МПК для реализации критериев по восстановлению членства в организации.
"Наши спортсмены продолжают подготовку к Играм, чтобы в случае, если эта дорога всеми сторонами будет пройдена, мы смогли выступить там достойно", - подчеркнул он.