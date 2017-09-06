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Лукин: допуск паралимпийцев РФ к отбору на Игры является важным результатом работы с МПК

Спорт
6 сентября, 17:50 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

По словам президента ПКР, комитет продолжит сотрудничество с МПК для реализации критериев по восстановлению членства в организации

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Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин

Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Допуск российских паралимпийцев к квалификационным соревнованиям Паралимпиады-2018 является первым конструктивным результатом работы с Международным паралимпийским комитетом (МПК). Такое мнение ТАСС высказал президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин.

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МПК продлил отстранение Паралимпийского комитета России

В среду на конгрессе МПК было озвучено решение исполкома организации продлить отстранение ПКР, что ставит под вопрос участие россиян в Паралимпийских играх, которые пройдут с 9 по 18 марта в Пхенчхане. МПК позволил россиянам принять участие в квалификационных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов, однако пока неясно, смогут ли они принять участие в Играх, если к их началу отстранение ПКР останется в силе.

"Мы считаем это решение важным, но лишь первым шагом, - сказал Лукин. - Этот шаг свидетельствует об оттаивании кромки льда, но это только начало. Мы считаем главной целью полноправное и всестороннее участие нашей команды на Паралимпийских играх вообще и, в частности, на зимних Играх в Южной Корее, поэтому мы приветствуем даже частичные и ограниченные меры, принятые в этом направлении, прекрасно понимая их частичность и ограниченность".

"Были перечислены семь нерешенных до конца вопросов, по большому счету, их три. Во-первых, вопросы, связанные с восстановлением Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в качестве полноправного члена Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Во-вторых, вопросы с финансированием реализации критериев. В-третьих, вопросы, связанные с отношением к докладу Макларена. Есть основание считать, что окончательное решение по вопросу нашего участия будет принято до ноября или в ноябре", - добавил Лукин.

По словам президента ПКР, комитет продолжит сотрудничество с МПК для реализации критериев по восстановлению членства в организации.

"Наши спортсмены продолжают подготовку к Играм, чтобы в случае, если эта дорога всеми сторонами будет пройдена, мы смогли выступить там достойно", - подчеркнул он.

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