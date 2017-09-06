Первый в России специализированный дворец тхэквондо открылся во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 сентября. /ТАСС/. Специализированный дворец спорта для занятий тхэквондо открылся впервые в России во Владикавказе (Северная Осетия). Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

"Сегодня у нас большое и приятное событие. Тхэквондисты обрели свой дом. Нам пришлось немало усилий приложить для того, чтобы возобновилось строительство, прекращенное в 2014 году из-за неиспользованных средств, которые пришлось вернуть обратно в федеральный бюджет", - сказал на торжественной церемонии открытия глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

Во дворце на четырех коврах одновременно смогут заниматься около 100 спортсменов. Зрительные трибуны смогут вмещать порядка 500 человек. Также там смогут заниматься люди с ограниченными возможностями здоровья.

На возведение дворца было направлено около 170 млн рублей. Строительство объекта началось в 2014 году в рамках реализации Федеральной целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018". Однако, в виду неудовлетворительных темпов производства работ подрядной организацией, государственный контракт был расторгнут в одностороннем порядке и денежные средства возвращены в федеральный бюджет.

В конце 2016 года по инициативе главы республики Битарова прошло совещание под председательством зампреда правительства РФ Дмитрия Козака, на котором было принято выделить из резервного фонда РФ дотацию на завершение строительства Дворца спорта. Денежные средства были возвращены, в этом же году работы возобновились и новым подрядчиком практически за восемь месяцев возведен данный объект.