ФК "Спартак" оштрафован за нанесенный вред стадиону "Санкт-Петербург" болельщиками команды

ТАСС, 6 сентября. Московский "Спартак" оштрафован на 25 тыс. рублей за нанесение имущественного вреда стадиону "Санкт-Петербург" болельщиками команды во время гостевого матча с "Зенитом" в четвертом туре чемпионата России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Внеочередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС состоялось в среду.

РФС оштрафовал на 30 тыс. рублей главного тренера московского "Локомотива" Юрия Семина за покидание границ технической зоны во время игры восьмого тура национального первенства в игре с "Уралом".