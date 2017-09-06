Ямасита: дзюдо нужно постоянное развитие, чтобы оставаться спортом воли и силы духа

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Дзюдо нуждается в постоянном развитии, чтобы оставаться спортом воли и силы духа. Такое мнение в интервью ТАСС высказал член исполнительного комитета Международной федерации дзюдо, олимпийский чемпион Ясухиро Ямасита.

"Дзюдо нуждается в постоянном развитии, - сказал он. - На мой взгляд, имеет смысл отказаться от дополнительного времени. Порой на пьедестале оказываются далеко не самые сильные спортсмены. Дело в том, что когда дзюдоист выступает "от обороны", надеется на "шидо" (замечание), соперник начинает сильно изматываться".

"В один соревновательный день у дзюдоиста зачастую несколько серьезных схваток, и на "голден скор", который порой достигает 12 минут, дзюдоист может потратить изрядное количество сил. Так у его следующего соперника уже будет преимущество. Что уж говорить о финалах. Нам всем нужно найти решение этой проблемы и общими усилиями добиться революционных изменений, чтобы дзюдо оставалось спортом воли и силы духа", - добавил Ямасита.

Ямасита является чемпионом в абсолютной весовой категории Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе. Кроме того, японец четыре раза выигрывал чемпионат мира.