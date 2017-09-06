Вратарь, съевший пирог во время матча Кубка Англии, оштрафован на $490

ТАСС, 6 сентября. Бывший вратарь английского футбольного клуба "Саттон" Уэйн Шоу, съевший пирог во время матча Кубка страны против "Арсенала", оштрафован на £375 ($490). О этом сообщает агентство AP.

Матч 1/8 финала Кубка Англии "Саттон" - "Арсенал" проходил в феврале 2017 года и завершился победой гостей со счетом 2:0. Перед началом матча одна из букмекерских контор предложила ставку на то, что Шоу что-нибудь съест во время игры с коэффициентом 8 к 1. Голкипер сделал это на 83-й минуте, находясь на скамейке запасных.

Позднее игорная комиссия Англии, занимающаяся выявлением нарушений при игре на тотализаторе, начала расследование в отношении вратаря. "Саттон" же уволил 46-летнего Шоу, который на тот момент весил 130 кг. В среду Футбольная ассоциация Англии (FA) приняла решение за "преднамеренно влияние на рынок ставок на футбол" оштрафовать Шоу и дисквалифицировать его на два месяца.