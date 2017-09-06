Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 57.34
€ 68.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вратарь, съевший пирог во время матча Кубка Англии, оштрафован на $490

Спорт
6 сентября, 22:21 UTC+3 ТАСС

Игорная комиссия Англии, занимающаяся выявлением нарушений при игре на тотализаторе, начала расследование в отношении Уэйна Шоу

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 6 сентября. Бывший вратарь английского футбольного клуба "Саттон" Уэйн Шоу, съевший пирог во время матча Кубка страны против "Арсенала", оштрафован на £375 ($490). О этом сообщает агентство AP.

Матч 1/8 финала Кубка Англии "Саттон" - "Арсенал" проходил в феврале 2017 года и завершился победой гостей со счетом 2:0. Перед началом матча одна из букмекерских контор предложила ставку на то, что Шоу что-нибудь съест во время игры с коэффициентом 8 к 1. Голкипер сделал это на 83-й минуте, находясь на скамейке запасных.

Позднее игорная комиссия Англии, занимающаяся выявлением нарушений при игре на тотализаторе, начала расследование в отношении вратаря. "Саттон" же уволил 46-летнего Шоу, который на тот момент весил 130 кг. В среду Футбольная ассоциация Англии (FA) приняла решение за "преднамеренно влияние на рынок ставок на футбол" оштрафовать Шоу и дисквалифицировать его на два месяца.

Смотрите также

ФК "Саттон" уволил вратаря, съевшего пирог во время матча

Болельщики выбежали на поле после матча Кубка Англии "Саттон" - "Арсенал"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Государственное училище олимпийского резерва по хоккею в Ярославле
10
Олимпийский резерв: в Ярославле ввели в эксплуатацию государственное хоккейное училище
Сборная России празднует победу в финале чемпионата Европы
8
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
Футболисты сборной России
14
Сборная России по футболу разгромила "Динамо" в контрольном матче
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МВД опровергло информацию об изменении стандартов автономеров в России
2
Украина направила генсеку ООН и председателю СБ свою позицию по миротворцам в Донбассе
3
Роскомнадзор заблокировал и запретил распространение видео об Олеге Тинькове
4
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
5
МИД РФ: попытки США оправдать незаконное вторжение в российские дипобъекты неуместны
6
"Калашников" создал полноценную замену пистолету Макарова
7
На Солнце зарегистрировали самую крупную вспышку за 12 лет
Темы дня
Новости партнеров
Реклама