Епанчинцев: хоккеистам "Спартака" не хватило свежести в игре с "Йокеритом"Спорт 6 сентября, 22:46
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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Игрокам "Спартака" недоставало свежести в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с финским "Йокеритом". Такое мнение журналистам высказал главный тренер красно-белых Вадим Епанчинцев.
"Спартак" уступил дома "Йокериту" со счетом 3:4, пропустив три гола в меньшинстве.
"Игра в неравных составах решила исход матча. То, что мы забили три гола, радует, но этого не хватило для положительного результата, - сказал Епанчинцев. - Нам не хватило свежести. По содержанию игры остался доволен, кроме игры в неравных составах".
Недельный перерыв для игроков "Йокерита" мог отрицательно сказаться на старте матча со "Спартаком", в свою очередь, отметил главный тренер гостей Юкка Ялонен.
"Мы довольны своим результатом, победы на выезде всегда тяжело даются. Нам удалось решить исход матча хорошей игрой в большинстве", - отметил специалист.
"Спартак" следующий матч проведет 12 сентября в Казани с "Ак Барсом". "Йокерит" 9 сентября сыграет в Пекине с "Куньлунем".