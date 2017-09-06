Эксперт: Рублев выходом в четвертьфинал US Open привлек внимание всего теннисного мира

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МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Россиянин Андрей Рублев, пробившись в 1/4 финала US Open, привлек внимание всего теннисного мира, и сделал это заслуженно. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России и Украины Владимир Камельзон.
В среду 19-летний Рублев в четвертьфинале турнира проиграл в трех сетах первой "ракетке" мира испанцу Рафаэлю Надалю.
"Здорово, что он привлек внимание всего мирового тенниса, при этом вышел он на эту арену заслуженно, - сказал Камельзон. - В этом году он прибавил в игре и поднял рейтинг, прибавил за счет скорости. Ожидал, что матч будет в другом русле, не ожидал, что Рублев так легко проиграет, хотя и не ждал никто, что Надаля Андрей обыграет".
"Рублев еще слишком "зеленый", чтобы создать серьезное сопротивление лучшему игроку мира. Для него это матч, который поможет понять, над чем ему еще надо работать, а работать ему еще много", - добавил Камельзон.
Рублев стал первым россиянином с 2013 года, пробившимся в четвертьфинал турнира серии Большого шлема в мужском одиночном разряде. Тогда до аналогичной стадии на кортах Нью-Йорка дошел Михаил Южный, где уступил сербу Новаку Джоковичу.