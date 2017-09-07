Международный паралимпийский комитет изберет нового президента

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 7 сентября. /ТАСС/. Стартует генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК), главным событием которой станет избрание нового президента организации. Британец Филип Крэйвен после 16 лет во главе организации покинет свой пост, именно его преемнику предстоит решать вопрос восстановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР).

Генеральная ассамблея МПК, которая станет 18-й по счету, пройдет с 7 по 8 сентября и закончит череду мероприятий организации, которые начиная с 3 сентября проходят в Абу-Даби. В четверг представители национальных паралимпийских комитетов заслушают отчеты комиссий МПК, обсудят вопросы членства в организации и оценят ее финансовое положение, а уже на следующий день выберут нового президента, вице-президента и сформируют новый состав исполкома.

7 сентября также состоится гала-вечер, на котором будут подведены итоги летних Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, которые российская сборная была вынуждена пропустить по причине отстранения ПКР. МПК вручит награды лучшим спортсменам соревнований в девяти номинациях.

В первые два дня "паралимпийской недели" в столице ОАЭ исполком МПК утвердил соревновательную программу Паралимпиады 2020 года в Токио и продлил отстранение ПКР, допустив российских спортсменов к квалификационным стартам Игр 2018 года. Следующие два дня были отведены на проведение конгресса, во время которого были заслушаны отчеты о подготовке к Паралимпиадам 2018, 2020 и 2022 годов и представлены предвыборные программы кандидатов на руководящие посты.

Новый президент и старые проблемы

На пост президента претендуют четверо: Эндрю Парсонс (Бразилия), Патрик Джарвис (Канада), Йон Петерссон (Дания) и Хайди Чжан (Китай). Парсонс, согласно мнению экспертов, является наиболее вероятным преемником Крэйвена, тем более что сейчас он занимает пост вице-президента МПК и зарекомендовал себя как успешный управленец, с нуля построив паралимпийское движение в родной стране, которая теперь входит в десятку сильнейших на летних Паралимпиадах.

Петерссон является чемпионом Паралимпийских игр в плавании и имеет успешный опыт ведения бизнеса, Джарвис и Чжан высоких результатов в спорте не достигли, однако добились признания в социальной сфере.

В любом случае, кто бы ни пришел на место президента, ему сразу предстоит решить одну из главных проблем последнего года - восстановления членства ПКР. Россия всегда играла важную роль в международном паралимпийском движении, поэтому неудивительно, что ее отстранение в связи обвинениями в допинговых нарушениях является одной из самых серьезных тем мирового спорта.

Сейчас сложно предугадать, положительно ли скажется на судьбе ПКР смена президента, однако совершенно точно можно говорить, что ближайшее заседание обновленного состава МПК обязательно рассмотрит этот вопрос.

Произойдет это уже после заседания совета учредителей Всемирного антидопингового агентства, которое пройдет 16 ноября в Сеуле. На нем будет рассмотрен вопрос приведения в соответствие с международным кодексом работы Российского антидопингового агентства, что является главным требованием МПК в вопросе восстановления ПКР. Если это произойдет, с большой долей вероятности можно будет говорить о том, что новый руководящий орган МПК примет положительное решение в отношении российских паралимпийцев, и пусть не все, но многие смогут выступить на Играх 2018 года в Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 18 марта.