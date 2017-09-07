Федерация футбола Испании призвала Вильяра к добровольной отставке

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ТАСС, 7 сентября. Совет директоров Королевской футбольной федерации Испании призвал к скорейшей добровольной отставке Анхеля Марию Вильяра, который отстранен от футбольной деятельности в связи с подозрениями в коррупции. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте федерации.
Там говорится, что федерация функционирует в нормальном режиме под руководством исполняющего обязанности главы организации Хуана Луиса Ларреа. Добровольная отставка Вильяра позволит в ближайшее время провести выборы нового президента.
18 июля полиция провела обыск в офисе испанской футбольной федерации. Он был инициирован с целью проверить данные о нанесении финансового ущерба организации ее руководством, а также о коррупции при избрании Вильяра на очередной президентский срок. Гражданская гвардия в ходе обысков арестовала по меньшей мере 10 человек, в том числе Вильяра. Задержанных подозревают в хищении €45 млн.
Вильяр впервые занял пост президента федерации в 1988 году, в мае он был переизбран на очередной президентский срок. Чиновник претендовал на пост президента Союза европейских футбольных ассоциаций в 2016 году, но позднее снял свою кандидатуру с выборов.