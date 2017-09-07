Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 57.34
€ 68.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Федерация футбола Испании призвала Вильяра к добровольной отставке

Спорт
7 сентября, 1:59 UTC+3 ТАСС

Это необходимо для проведения выборов нового главы организации

Поделиться
Материал из 1 страницы
Анхель Мария Вильяр

Анхель Мария Вильяр

© EPA/SEBASTIEN NOGIER

ТАСС, 7 сентября. Совет директоров Королевской футбольной федерации Испании призвал к скорейшей добровольной отставке Анхеля Марию Вильяра, который отстранен от футбольной деятельности в связи с подозрениями в коррупции. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте федерации.

Там говорится, что федерация функционирует в нормальном режиме под руководством исполняющего обязанности главы организации Хуана Луиса Ларреа. Добровольная отставка Вильяра позволит в ближайшее время провести выборы нового президента.

18 июля полиция провела обыск в офисе испанской футбольной федерации. Он был инициирован с целью проверить данные о нанесении финансового ущерба организации ее руководством, а также о коррупции при избрании Вильяра на очередной президентский срок. Гражданская гвардия в ходе обысков арестовала по меньшей мере 10 человек, в том числе Вильяра. Задержанных подозревают в хищении €45 млн.

Вильяр впервые занял пост президента федерации в 1988 году, в мае он был переизбран на очередной президентский срок. Чиновник претендовал на пост президента Союза европейских футбольных ассоциаций в 2016 году, но позднее снял свою кандидатуру с выборов.

Смотрите также

Глава Испанской футбольной федерации Вильяр отстранен от своих обязанностей на год

Обвиняемый в коррупции Вильяр покинул посты вице-президента УЕФА и ФИФА

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Государственное училище олимпийского резерва по хоккею в Ярославле
10
Олимпийский резерв: в Ярославле ввели в эксплуатацию государственное хоккейное училище
Сборная России празднует победу в финале чемпионата Европы
8
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
Футболисты сборной России
14
Сборная России по футболу разгромила "Динамо" в контрольном матче
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кисляк: у Москвы много вариантов для ответа на действия США в отношении дипобъектов
2
МВД опровергло информацию об изменении стандартов автономеров в России
3
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
4
МИД РФ: попытки США оправдать незаконное вторжение в российские дипобъекты неуместны
5
El Pais: члены правительства Каталонии подписали указ о проведении референдума 1 октября
6
При взрыве бойлера в жилом доме в Краснодарском крае погиб младенец
7
ЦРУ США рассекретило часть документов о развитии ВМФ СССР в 1960-80-е годы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама