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Вопрос с участием 18 российских гребцов в ЧМ в США решится в течение недели

Спорт
7 сентября, 8:35 UTC+3 БРОННИЦЫ /Корр. ТАСС, Илья Ерофеев

Спортсмены до сих пор не получили американские визы

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© EPA/MARTIN DIVISEK

БРОННИЦЫ /Московская область/, 7 сентября. /Корр. ТАСС Илья Ерофеев/. Решение по поводу участия восемнадцати членов сборной России по академической гребле в чемпионате мира в США должно быть объявлено в течение недели, у спортсменов до сих пор нет виз. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Николай Спинев.

В состав сборной России на мировое первенство, которое пройдет в Сарасоте (штат Флорида) с 24 сентября по 2 октября, включены 38 российских гребцов. 18 спортсменов до сих пор не получили визы. Ранее посольство США в РФ объявило, что с 23 августа приостанавливает выдачу неиммиграционных виз гражданам РФ. Выдача виз возобновилась 1 сентября, но только в Москве, как сообщили ТАСС в пресс-службе Федерация гребного спорта России, собеседования спортсменов в посольстве США были перенесены на неопределенный срок.

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"Дополнительно виз никто не получил, цифры те же, - сообщил Спинев, - Разговоры могут идти не только о спортсменах, есть же еще и специалисты, которые выезжают на чемпионат мира, у меня визы также нет. Женские группы распашная и легкого веса, мужская парная легковесная и четверка парная молодежная - вот они без виз. Сразу после отборочных соревнований подали запросы в посольство, нам назначили день на собеседование, но за десятидневный период политическая ситуация изменилась и именно в тот день, когда нам нужно было ехать в посольство [23 августа]".

"В понедельник общался с вице-президентом Олимпийского комитета России. Федерацией гребного спорта было направлено обращение со всеми пояснениями министру спорта, обратились в попечительский совет. Все, что зависело от нас, мы сделали, теперь ждем ответа, осталась одна неделя, если ничего не решится, то 18 спортсменам можно попрощаться с чемпионатом мира", - отметил тренер.

Спинев рассказал, что, несмотря на сложную ситуацию, национальная команда не опускает руки. "Подходит тот период времени, когда спортсмены хотят четко понимать, что дальше, ведь они выходят на пик физической формы. Мы привлекли специалистов по психологической подготовке, тренеры также исполняют роль педагогов, морально настраивают, а не только создают тренировочный план. Задача - не опускать руки при любом раскладе, как бы ситуация не сложилась, должны просчитывать дальнейшие варианты, а те спортсмены, которые имеют визы, также получают необходимую поддержку и не остаются без присмотра ", - добавил он.

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