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Итоги выступления сборной России по академической гребле в сезоне подведут в октябре

Спорт
7 сентября, 8:43 UTC+3 БРОННИЦЫ /Корр. ТАСС, Илья Ерофеев

По словам главного тренера сборной Николая Спинева, главное - удалось сохранить костяк основной команды

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БРОННИЦЫ /Московская область/, 7 сентября. /Корр. ТАСС Илья Ерофеев/. Оценка результатам сборной России по академической гребле в этом сезоне будет дана в октябре. Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной Николай Спинев.

Спинев, являющийся олимпийским чемпионом 2004 года, стал главным тренером национальной команды 12 ноября 2016 года.

"Рано подводить итог, потому что впереди основной турнир сезона (чемпионат мира - прим. ТАСС). В конце октября состоится всероссийская тренерская конференция, на которой и будет зачитан доклад и дана оценка деятельности сборной команды. Главное, чего удалось достичь, это сохранить костяк основной команды, также успешно проводим омоложение в группах", - сказал Спинев.

"В связи с корректировкой Международным олимпийским комитетом олимпийской программы из академической гребли исключен один мужской класс, вместо него введен женский, это сделано для выравнивания по гендерному признаку. Мы потеряли один класс, который являлся лидирующим, задача - сохранить спортсменов из данной группы, сделать группу нового олимпийского класса боеспособным коллективом", - сообщил тренер.

По словам Спинева, сборная России должна попадать в десятку лучших сборных по академической гребле. "Объективно оценить уровень академической гребли позволяет только медальный зачет, цель на ближайшее время - попадание в первую десятку. Не ставится задачи обхватить необъятное, развиваем те направления, которые являются приоритетными, где мы реально можем на что-то претендовать. Показатели снизились по сравнению с прошлыми годами, упустили некоторые моменты, поэтому приходится быть в роли догоняющих", - отметил Спинев.

Чемпионат мира по академической гребле пройдет в США с 24 сентября по 2 октября.

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