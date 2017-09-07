Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 57.34
€ 68.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Леонид Ткаченко: не все болельщики могут ходить на матчи ХК "Локомотив" после катастрофы

Спорт
7 сентября, 9:11 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

По словам отца одного из погибших хоккеистов Ивана Ткаченко, не все болельщики пока воспринимают нынешнюю команду

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Не все болельщики ярославского "Локомотив" ходят на матчи клуба в связи с воспоминаниями о команде, разбившейся в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года. Об этом ТАСС рассказал отец одного из погибших хоккеистов "Локомотива" Ивана Ткаченко Леонид Ткаченко.

Крушение самолета Як-42 с командой на борту произошло во время взлета из ярославского аэропорта Туношна. "Локомотив" направлялся в Минск на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с местным "Динамо". В результате авиакатастрофы погибли 44 человека (в том числе 26 хоккеистов). В живых остался только один член экипажа - Александр Сизов. В память о погибшей команде КХЛ не проводит матчи чемпионата 7 сентября.

Смотрите также

Трагедия под Ярославлем: как погиб "Локомотив"

"Та команда была сильнее по уровню и качеству подготовки, качеству игры. Там было больше мастеров, поэтому сравнивать ту команду с нынешней невозможно, - сказал Ткаченко. - В Ярославле помнят ее: знаю болельщиков, которые ходили на нее, а на нынешнюю не ходят, так как не могут смотреть хоккей. Видимо, произошел какой-то шок, стресс - не все болельщики пока нынешнюю команду воспринимают".

По словам Ткаченко-старшего, в Ярославле функционирует хоккейная школа, названная в честь его сына, которая открылась в ноябре прошлого года. "Год ребята тренировались, потом школу пришлось закрыть. Но после 10 сентября возобновим набор, продолжим работать и искать возможность получить материальную базу. Раньше арендовали школьный зал и зимой занимались на катке с искусственным льдом", - рассказал он.

В четверг утром в Ярославле в Успенском соборе пройдет литургия. Около полудня состоится возложение цветов к мемориалу команды на Леонтьевском кладбище, во второй половине дня мемориальные мероприятия состоятся в Туношне.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Государственное училище олимпийского резерва по хоккею в Ярославле
10
Олимпийский резерв: в Ярославле ввели в эксплуатацию государственное хоккейное училище
Сборная России празднует победу в финале чемпионата Европы
8
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
Футболисты сборной России
14
Сборная России по футболу разгромила "Динамо" в контрольном матче
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вспышка на Солнце привела к ухудшению связи в Европе в Америке
2
Артур Парфенчиков: мы не мудрее тех, кто жил до нас
3
Haaretz: Израиль нанес удар по Сирии впервые после установления перемирия на юге страны
4
СМИ: Индия отказалась от покупки еще пяти месторождений "Роснефти" в Сибири
5
В Доминикане не эвакуируют туристов из-за приближения урагана "Ирма"
6
При взрыве бойлера в жилом доме в Краснодарском крае погиб младенец
7
На острове Сен-Мартен из-за "Ирмы" погибли шесть человек
Темы дня
Новости партнеров
Реклама