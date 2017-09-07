Леонид Ткаченко: не все болельщики могут ходить на матчи ХК "Локомотив" после катастрофы

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Не все болельщики ярославского "Локомотив" ходят на матчи клуба в связи с воспоминаниями о команде, разбившейся в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года. Об этом ТАСС рассказал отец одного из погибших хоккеистов "Локомотива" Ивана Ткаченко Леонид Ткаченко.

Крушение самолета Як-42 с командой на борту произошло во время взлета из ярославского аэропорта Туношна. "Локомотив" направлялся в Минск на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с местным "Динамо". В результате авиакатастрофы погибли 44 человека (в том числе 26 хоккеистов). В живых остался только один член экипажа - Александр Сизов. В память о погибшей команде КХЛ не проводит матчи чемпионата 7 сентября.

"Та команда была сильнее по уровню и качеству подготовки, качеству игры. Там было больше мастеров, поэтому сравнивать ту команду с нынешней невозможно, - сказал Ткаченко. - В Ярославле помнят ее: знаю болельщиков, которые ходили на нее, а на нынешнюю не ходят, так как не могут смотреть хоккей. Видимо, произошел какой-то шок, стресс - не все болельщики пока нынешнюю команду воспринимают".

По словам Ткаченко-старшего, в Ярославле функционирует хоккейная школа, названная в честь его сына, которая открылась в ноябре прошлого года. "Год ребята тренировались, потом школу пришлось закрыть. Но после 10 сентября возобновим набор, продолжим работать и искать возможность получить материальную базу. Раньше арендовали школьный зал и зимой занимались на катке с искусственным льдом", - рассказал он.

В четверг утром в Ярославле в Успенском соборе пройдет литургия. Около полудня состоится возложение цветов к мемориалу команды на Леонтьевском кладбище, во второй половине дня мемориальные мероприятия состоятся в Туношне.