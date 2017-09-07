Международный паралимпийский комитет аннулировал членство Мавритании

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 7 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный паралимпийский комитет исключил из числа своих членов Федерацию инвалидов Мавритании. Такое решение было принято на генеральной ассамблее МПК, которая проходит в Абу-Даби (ОАЭ).

Решение поддержало 96 делегатов, 27 - высказались против, 19 - воздержались.

"Мы сделали все возможное для того, чтобы установить контакт с национальным паралимпийским комитетом Мавритании, но на протяжении четырех последних лет они не реагировали на наши запросы", - отметил глава МПК Филип Крэйвен.

Глава Паралимпийского комитета Африки Лионель да Роча Пинто, в свою очередь, отметил, что организация пыталась связаться с министром спорта Мавритании с тем, чтобы прояснить статус местного паралимпийского комитета, однако также не получила ответа на свой запрос.

МПК надеется, что в будущем в Мавритании будет создана новая паралимпийская организация, которая займет место исключенной.