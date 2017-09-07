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Перу, Бутан, Гренада и Гайана стали новыми членами Международного паралимпийского комитета

Спорт
7 сентября, 9:45 UTC+3 АБУ-ДАБИ /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Новым членам МПК были вручены сертификаты, подтверждающие их новый статус

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АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 7 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Паралимпийский комитет Бутана, Паралимпийский комитет Гренады, Национальная паралимпийская ассоциация Перу и Национальный паралимпийский комитет Гайаны стали новыми членами Международного паралимпийского комитета (МПК). Решение было принято на генеральной ассамблее МПК, которая проходит в Абу-Даби (ОАЭ).

Включение четырех новых членов в состав организации поддержало 142 делегата, против высказалось двое, еще один воздержался.

Новым членам МПК были вручены сертификаты, подтверждающие их новый статус.

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