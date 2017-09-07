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Тренерский штаб сборной Узбекистана распущен из-за невыхода команды на ЧМ-2018

Спорт
7 сентября, 9:48 UTC+3 ТАСС

Самвел Бабаян возглавил сборную с июня 2015 года

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ТАСС, 7 сентября. Главный тренер сборной Узбекистана Самвел Бабаян отправлен в отставку со своего поста по причине невыхода команды на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Узбекистана (ФФУ).

Во вторник узбекистанские футболисты в гостях сыграли вничью со счетом 0:0 с командой Южной Кореи в заключительном матче третьего отборочного раунда в зоне Азиатской конфедерации футбола. Сборная Узбекистана заняла четвертое место в группе с 13 очками и не сумела пробиться в финальную часть чемпионата мира по футболу.

"Самвел Бабаян и его штаб не справился с задачей выхода на чемпионат мира. По этой причине тренерский штаб национальной сборной Узбекистана полностью распущен", - сказано в заявлении ФФУ. Также ФФУ поздравили сборные Ирана и Южной Кореи с получением путевки на турнир, и поблагодарили болельщиков, которые поддерживали команду в ходе отборочного турнира.

Бабаян возглавил сборную в июне 2015 года после отставки Мирджалола Касымова. С ноября 2015 года специалист параллельно был главным тренером олимпийской сборной страны, но в 2016 году был снят с этой должности из-за невыхода олимпийской сборной на Игры 2016 года в Рио-де- Жанейро.

Сборная Узбекистана никогда в своей истории не выходила в финальную часть чемпионата мира. Из азиатской зоны уже четыре команды обеспечили себе право сыграть на турнире в России: сборные Ирана, Южной Кореи, Японии и Саудовской Аравии.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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