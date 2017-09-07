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Агапитов назвал сплетнями информацию об отстранении тяжелоатлетов РФ от чемпионата мира

Спорт
7 сентября, 9:53 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Ранее портал Inside the Games сообщил о том, что российские тяжелоатлеты будут отстранены от ЧМ в связи с многочисленными допинговыми нарушениями

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Глава Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов

Глава Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Информация об отстранении сборной России по тяжелой атлетике от участия в чемпионате мира 2017 года является сплетнями. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

Ранее портал Inside the Games сообщил о том, что российские тяжелоатлеты будут отстранены от участия в мировом первенстве в связи с многочисленными допинговыми нарушениями на Олимпийских играх. Аналогичным санкциям будут подвержены еще восемь национальных команд - Казахстана, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Турции, Украины и Молдавии.

"Не занимайтесь сплетнями. Решение об отстранении с чемпионата мира может принимать только исполком или конференция международной федерации. Исполком пройдет 30 ноября", - заявил Агапитов.

Чемпионат мира пройдет в американском Анахайме с 27 ноября по 5 декабря.

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