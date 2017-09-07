Спортобъекты ХМАО готовы к проведению альтернативных Паралимпиаде-2018 Игр

ТАСС, 7 сентября. Спортивные объекты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры готовы к проведению альтернативных Паралимпиаде-2018 Игр, если российская команда будет не допущена к выступлению на соревнованиях в южнокорейском Пхенчхане. Об этом в четверг ТАСС сообщил директор Центра адаптивного спорта Югры Михаил Вторушин.

В среду Международный паралимпийский комитет (МПК) оставил в силе отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР). При этом российским спортсменам разрешено выступать под нейтральным флагом в квалификационных соревнованиях в четырех видах спорта - горные лыжи, лыжные гонки, сноуборд и биатлон, при этом неизвестно смогут ли они принять участие в Играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане, если к их началу отстранение ПКР останется в силе. Следующий пересмотр статуса ПКР пройдет не раньше ноября.

"В ХМАО уже обсуждался вопрос о проведении альтернативных Паралимпиаде-2018 Игр. В марте в Ханты-Мансийске прошла вторая Всероссийская спартакиада инвалидов на достаточно высоком уровне, которая показала, что наш регион готов к проведению альтернативных Паралимпиаде Игр. Если Минспорт РФ примет решение о проведении таких Игр, то они пройдут на высоком уровне", - уточнил Вторушин.

По его словам, югорские спортсмены поборются за путевки на Паралимпиаду-2018. "Будут ли они на ней выступать под нейтральным флагом - станет известно позже", - добавил Вторушин.

Зимние Паралимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 18 марта 2018 года.