Бывший боксер Кастанеда был застрелен в ходе погони в Мексике

ТАСС, 7 сентября. Мексиканский бывший боксер Рауль Кастанеда погиб в среду во время стрельбы в мексиканском городе Ла-Пас в возрасте 34 лет. Об этом сообщает испанский портал Sport.

Как сообщают свидетели, Кастанеда был за рулем автомобиля, когда в него и его машину было сделано несколько выстрелов. Затем автомобиль бывшего боксера столкнулся с другой машиной из-за полученных водителем выстрелов. Кастанеда был доставлен в больницу, где спустя несколько часов скончался.

Свой последний поединок он провел 7 июля 2012 года, в котором решением судей победил соотечественника Андреса Гарсию. После Кастанеда отбыл несколько сроков заключения за кражи.

Кастанеда был участником Олимпийских игр 2004 года в Афинах, где он проиграл в 1/8 финала россиянину Сергею Казакову, который завоевал бронзу в весовой категории до 48 кг. На профессиональном ринге мексиканец провел 17 боев, одержав 15 побед (8 - нокаутом) и потерпев два поражения.