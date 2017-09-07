Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 57.34
€ 68.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Серебряный призер ЧМ-2013 гимнаст Баландин завершил карьеру спортсмена

Спорт
7 сентября, 10:29 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

По словам тренера спортсмена Виталия Бубновского, главная причина такого решения - травмированное плечо

Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Баландин

Александр Баландин

© ТАСС/Алексей Филиппов

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Трехкратный чемпион Европы по спортивной гимнастике и обладатель серебряной медали чемпионата мира 2013 года в упражнении на кольцах Александр Баландин завершил спортивную карьеру. Об этом сообщил ТАСС личный тренер гимнаста Виталий Бубновский.

Баландин не имел соревновательной практики с весны 2014 года. Последним турниром для него стал чемпионат Европы в Болгарии, где спортсмен выиграл две золотые медали (командное первенство и упражнения на кольцах). Летом того же года Баландину была сделана операция на больном плече.

"Александр вынужден был завершить карьеру спортсмена, - отметил Бубновский. - Главная причина такого решения - травмированное плечо, которое после операции не давало ему возможности тренироваться так, как нужно. Сейчас Баландин понемногу тренирует детей у себя в Петрозаводске, но говорить о том, что свое будущее он связывает с тренерской работой, пока рано".

"К сожалению, проблемы со здоровьем не позвонили этому отличному гимнасту полностью реализовать свой высокий потенциал", - заключил собеседник агентства.

В честь 28-летнего российского гимнаста названо несколько элементов в упражнении на кольцах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Государственное училище олимпийского резерва по хоккею в Ярославле
10
Олимпийский резерв: в Ярославле ввели в эксплуатацию государственное хоккейное училище
Сборная России празднует победу в финале чемпионата Европы
8
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
Футболисты сборной России
14
Сборная России по футболу разгромила "Динамо" в контрольном матче
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: двое военных погибли в результате удара Израиля по территории Сирии
2
Александр Жуков: государство задолжало перед работающими пенсионерами
3
Вспышка на Солнце привела к ухудшению связи в Европе и Америке
4
Артур Парфенчиков: мы не мудрее тех, кто жил до нас
5
Haaretz: Израиль нанес удар по Сирии впервые после установления перемирия на юге страны
6
В России заочно арестованы трое участников "Правого сектора"
7
Путин рассчитывает, что Тиллерсон "выйдет на правильный путь сотрудничества" с РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама