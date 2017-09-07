Тарпищев: стиль игры Рублева был удобен Надалю в матче US Open

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Стиль игры российского теннисиста Андрея Рублева в матче Открытого чемпионата США был удобен для испанца Рафаэля Надаля, россиянину не хватает стабильности и надежности. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

В среду Рублев проиграл первому номеру рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов Надалю со счетом 1:6, 2:6, 2:6, матч продолжался 1 час 36 минут. Рублев впервые в карьере добрался до стадии 1/4 финала Открытого чемпионата США, он последним из россиян выбыл из турнира.

"Матч с Надалем был как лакмусовая бумажка: было ясно, что Рублеву пока не хватает арсенала, чтобы обыгрывать испанца. Здесь нужна тактика быстрого нападения с позиции того, чтобы рвать паутину комбинаций с задней линии, которую предлагает Надаль, и часто выходить к сетке. Андрею это делать пока тяжело, и стиль его игры удобен Надалю. К тому же в игре с задней линии Рублеву не хватает стабильности и надежности, но сейчас у молодежи психика не имеет долгой соревновательной подготовки, поэтому нервную систему тоже надо тренировать", - сказал Тарпищев.

"Он сам правильно на пресс-конференции сказал, что будет еще тренироваться, чтобы расти дальше. Это, наверное, самые правильные слова, которые можно сказать об этом матче", - добавил президент ФТР.

В другом матче 1/4 финала турнира швейцарец Роджер Федерер, "посеянный" на турнире под третьим номером, проиграл аргентинцу Хуану Мартину дель Потро (24) со счетом 5:7, 6:3, 6:7 (8:10), 4:6. "Дель Потро характеризуется тем, что он недостаточно быстрый, но раньше других видит, куда играет соперник, и начинает туда двигаться. Он - соперник непростой, наконец избавился от травм, талант у него есть, поэтому игра была абсолютно равная и ничего удивительного в результате нет. Дель Потро можно только поздравить", - отметил Тарпищев.

В полуфинале в пятницу Надаль встретится с дель Потро. В другом полуфинале между собой сыграют южноафриканец Кевин Андерсон и испанец Пабло Каррено. Турнир завершится 10 сентября.