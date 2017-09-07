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Терентьев: отстранение ПКР продвигал Крэйвен, надо налаживать диалог с новым главой МПК

Спорт
7 сентября, 11:43 UTC+3 АБУ-ДАБИ /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Выборы нового президента Международного паралимпийского комитета пройдут в пятницу

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Член Совета Международного паралимпийского комитета Михаил Терентьев

Член Совета Международного паралимпийского комитета Михаил Терентьев

© Стоян Васев/ТАСС

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 7 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Решение продлить приостановку членства Паралимпийского комитета России (ПКР) продвигалось главой Международного паралимпийского комитета (МПК) Филипом Крэйвеном, который 8 сентября покинет свой пост. Об этом ТАСС заявил член комиссии спортсменов МПК, паралимпийский чемпион Михаил Терентьев, отметив, что вопрос восстановления ПКР будет идти более конструктивно с новым главой организации.

На пост президента МПК претендуют четыре человека: Эндрю Парсонс (Бразилия), Патрик Джарвис (Канада), Йон Петерссон (Дания) и Хайди Чжан (Китай). Выборы пройдут в пятницу на генеральной ассамблее МПК.

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"Независимо от того, кто будет избран, главное, что это уже будет не Крэйвен. Вести диалог с новым главой организации будет гораздо лучше. Крэйвен является лидером, однако [в отношении российского паралимпийского движения] принял именно такое решение, которое сам и продвигал", - сказал Терентьев.

"Сейчас надо восстанавливать отношения с тем, кто будет избран", - отметил он.

О продлении отстранения ПКР Крэйвен объявил в среду, отметив, что российские спортсмены по таким видам спорта как биатлон, горные лыжи, лыжные гонки и сноубординг будут допущены к квалификационным соревнованиям для получения лицензий, которые позволят им в марте выступить на Паралимпиаде в Пхенчхане.

Следующее заседание исполкома МПК, на котором будет рассмотрен статус ПКР, пройдет после заседания совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое намечено на 16 ноября. На нем будет рассмотрен вопрос приведения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в соответствие с международным кодексом, что является главным критерием в "дорожной карте" восстановления ПКР.

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