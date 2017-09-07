Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 57.34
€ 68.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Крэйвен: МПК не вовлечен в скандал по выбору Рио-де-Жанейро столицей Игр-2016

Спорт
7 сентября, 11:50 UTC+3 АБУ-ДАБИ /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Бразильская прокуратура подозревает председателя НОК страны Карлоса Артура Нузмана в даче взятки в размере $2 млн за выбор Рио-де-Жанейро столицей ОИ-2016

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Международного паралимпийского комитета Филип Крэйвен

Президент Международного паралимпийского комитета Филип Крэйвен

© AP Photo/Frank Augstein

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 7 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный паралимпийский комитет (МПК) не вовлечен в коррупционный скандал по выбору Рио-де-Жанейро столицей Олимпийских и Паралимпийских игр 2016 года. Об этом на генеральной ассамблее завил президент МПК Филип Крэйвен.

Бразильская прокуратура подозревает председателя Национального олимпийского комитета (НОК) Бразилии и главу оргкомитета Олимпиады-2016 Карлоса Артура Нузмана в даче взятки в размере $2 млн за выбор Рио-де-Жанейро столицей Игр. В доме Нузмана и в штаб-квартире НОК Бразилии прошли обыски. На пресс-конференции следователи заявили, что нашли доказательства непосредственной причастности чиновника к подкупу членов Международного олимпийского комитета (МОК) при выборе места проведения Игр 2016 года.

"МПК не вовлечен в то, что произошло в Рио-де-Жанейро 5 сентября. С нами на эту тему никто не связывался, хотя мы все, конечно, прочли отчет", - сказал Крэйвен.

Голосование по выбору столицы Олимпиады прошло 2 октября 2009 года на 121-й сессии МОК в Копенгагене. В финальном раунде голосования Рио-де-Жанейро победил со счетом 66:32 заявку Мадрида, которая набрала наибольшее количество голосов в стартовом раунде.

Смотрите также

Глава НОК Бразилии не ответил на вопросы по делу о коррупции при выборе столицы ОИ-2016

Прокуратура: глава НОК Бразилии заплатил $2 млн за выбор Рио-де-Жанейро столицей ОИ-2016

Власти Франции нашли доказательства коррупционной схемы с подкупом голосов IAAF и МОК

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Государственное училище олимпийского резерва по хоккею в Ярославле
10
Олимпийский резерв: в Ярославле ввели в эксплуатацию государственное хоккейное училище
Сборная России празднует победу в финале чемпионата Европы
8
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
Футболисты сборной России
14
Сборная России по футболу разгромила "Динамо" в контрольном матче
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Улюкаев посоветовал "бояться данайцев, приносящих колбайцев"
2
Во время выступления Порошенко депутаты Рады подняли плакаты против репрессий и коррупции
3
Порошенко: на Украине растет спрос на коммунистическую идеологию
4
Вспышка на Солнце привела к ухудшению связи в Европе и Америке
5
Порошенко признал, что возвращение Крыма Украине сейчас нереально
6
СМИ: двое военных погибли в результате удара Израиля по территории Сирии
7
При передаче денег Улюкаеву Сечин извинился, что "затянули с исполнением поручения"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама