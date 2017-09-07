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Тарпищев: американские полуфиналы в женском US Open не говорят о гегемонии США в теннисе

Спорт
7 сентября, 12:24 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Глава федерации тенниса России отметил работу частных академий в США

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Участие четырех американских теннисисток в полуфиналах Открытого чемпионата США не значит, что американки являются гегемонами женского мирового тенниса. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

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В среду американка Мэдисон Киз, "посеянная" под 15-м номером, обыграла эстонку Кайю Канепи со счетом 6:3, 6:3 в заключительном четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису (общий призовой фонд - $50,4 млн), она стала четвертой представительницей США в полуфиналах турнира. Ранее в 1/2 финала вышли Коко Вандевеге (20), Винус Уильямс (9) и Слоан Стивенс.

"Американок можно просто похвалить, это прекрасная работа частных академий, у них очень много талантливой молодежи. Ну и при том бюджете, который имеет сама федерация - $200 млн, когда-нибудь это должно было произойти. Но это не значит, что американки являются гегемонами женского тенниса, потому что очень ровная ситуация у женщин, есть человек 15, которые могут претендовать на победу в любом турнире. А в US Open и сетки были во многом благоприятные для тех, кто оказался в полуфиналах, поэтому для меня это не было большим удивлением", - сказал Тарпищев.

В полуфинале US Open Киз сыграет с Вандевеге, а Уильямс - со Стивенс. Открытый чемпионат США завершится 10 сентября.

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