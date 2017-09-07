Александр Медведев: организация авиаперевозок улучшилась после трагедии с ХК "Локомотив"

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Качество авиаперевозок с участием команд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) изменилось в лучшую сторону после авиакатастрофы шестилетней давности с ярославским "Локомотивом". Такое мнение ТАСС высказал первый президент лиги Александр Медведев.

Крушение самолета Як-42 с командой на борту произошло 7 сентября 2011 года во время взлета из ярославского аэропорта Туношна. "Локомотив" направлялся в Минск на матч КХЛ с местным "Динамо", в результате авиакатастрофы погибли 44 человека (в том числе 26 хоккеистов). В живых остался только один член экипажа - Александр Сизов. В память о погибшей команде КХЛ в этот день не проводит матчи регулярного чемпионата.

"В сфере авиаперевозок многое изменилось к лучшему, и очень плохо, что изменения произошли такой ценой, потому что все могло обойтись и без этого. Но история не терпит сослагательного наклонения, - сказал Медведев. - По организации, качеству самолетов и аэродромного обслуживания мы сейчас видим, что там уже другие стандарты. Это относится ко всем городам, где есть команды КХЛ".

После трагедии "Локомотив" пропустил сезон в КХЛ, выступив с декабря 2011 года в Высшей хоккейной лиге и дойдя до 1/4 финала плей-офф. В КХЛ ярославский клуб вернулся со следующего сезона.

"Ту команду и нынешнюю сравнивать некорректно. Та всегда останется в памяти - она была блестящей, но новая команда растет, совершенствуется. Игроки и тренеры отдают себе отчет, что в городе произошло, какая на них лежит ответственность. Поэтому команда мне нравится, и я хочу, чтобы она смогла продолжить победные традиции "Локомотива", - добавил Медведев.