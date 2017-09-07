Команды НХЛ будут наказывать малым штрафом за неверный офсайд-челлендж в новом сезоне

ТАСС, 7 сентября. Национальная хоккейная лига (НХЛ) ввела новое правило с сезона-2017/18, согласно которому команды будут наказываться малым двухминутным штрафом в случае, если они запросят ошибочный пересмотр офсайда. Об этом сообщает портал Sportsnet.

Ранее в случае неудачного офсайд-челленджа команда теряла тайм-аут. Наказание за неудачный просмотр атаки на вратаря не изменилось: команда лишится тайм-аута.

Также лига ввела правило, по которому команда, совершившая проброс, не сможет сразу после этого взять тайм-аут. У соперника данного клуба останется право на 30-секундный перерыв.

Изменения в правилах направлены на то, чтобы ускорить игру и увеличить число опасных атак и заброшенных шайб.

Предстоящий сезон в НХЛ стартует в ночь на 5 октября.