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Первый отборочный турнир на Игры-2018 у горнолыжников-паралимпийцев пройдет 8 ноября

Спорт
7 сентября, 13:59 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Тренер сборной России по горнолыжному спорту для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Назаров отметил, что на этих турнирах можно заработать важные рейтинговые очки

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Соревнования по горнолыжному спорту на Паралимпиаде в Сочи

Соревнования по горнолыжному спорту на Паралимпиаде в Сочи

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Первые отборочные соревнования на Паралимпиаду-2018 среди горнолыжников в этом сезоне пройдут 8 ноября в Нидерландах. Об этом сообщил ТАСС старший тренер сборной России по горнолыжному спорту для лиц с поражением опорно- двигательного аппарата Александр Назаров.

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Международный паралимпийский комитет (МПК) как минимум до ноября продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР), однако разрешил российским спортсменам выступить на соревнованиях, которые позволят им получить лицензии для участия в зимней Паралимпиаде, которая пройдет с 9 по 18 марта в южнокорейском Пхенчхане. Речь идет о четырех из шести представленных на Играх-2018 видах спорта - биатлоне, горных лыжах, лыжных гонках и пара-сноуборде.

"У нас в горных лыжах любой международный старт, будь то этапы Кубка Европы или Кубка мира, считается квалификационным, - заметил Назаров. - Первые международные соревнования в этом сезоне пройдут 8 и 9 ноября в голландском Ландграафе. Этот будет слалом, и сразу после этих соревнований в том же месте состоится Кубок Европы (10-11 ноября)".

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Тренер отметил, что при удачном раскладе россияне смогут заработать на этих турнирах важные рейтинговые очки. "Отбор на Игры проходит по системе Международного олимпийского комитета, на каждом соревновании мы набираем рейтинговые очки в зависимости от статуса соревнований, - отметил Назаров. - К примеру, успешное выступление на этапе Кубка мира в плане набора очков ценнее, чем победы на турнирах более низкого статуса".

Российские паралимпийцы пока могут выступать на квалификационных соревнованиях только в статусе нейтральных спортсменов, и только при условии, что они будут соответствовать установленным МПК критериям допуска. В числе этих критериев, в частности, значится наличие паралимпийцев в пуле тестирования и как минимум две сданные им допинг-пробы в течение полугода, что предшествовали его старту на соревновании.

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