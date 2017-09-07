Тренер: горнолыжники-паралимпийцы за последние полгода проверялись на допинг лишь однажды

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МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Члены сборной России по горнолыжному спорту с поражением опорно-двигательного аппарата за последние полгода проходили допинг-тестирование один раз -весной. Об этом сообщил ТАСС старший тренер национальной команды Александр Назаров.
Международный паралимпийский комитет (МПК) в среду принял решение допустить россиян к участию в соревнованиях, которые имеют статус квалификационных к предстоящим Играм. Но только в статусе нейтральных спортсменов, и только при условии, что они будут соответствовать установленным МПК критериям допуска. В числе этих критериев, в частности, значится наличие паралимпийца в пуле тестирования и как минимум две сданные им допинг-пробы в течение полугода, что предшествовали его старту на соревновании.
"Говорить о том, что все наши спортсмены дважды прошли допинг-контроль за последние полгода, пока нельзя, - заметил Назаров. - Но время есть. Единственный раз забор допинг-проб происходил весной".
"У нас запланирован сбор в Сочи, который начнется 21 сентября. Возможно, офицеры-допинг-контроля теперь приедут туда", - сказал собеседник агентства.
Согласно информации с сайта Российского антидопингового агентства, в настоящее время в национальный и расширенный пулы тестирования РУСАДА входят 11 представителей зимних паралимпийских видов спорта, и среди них нет ни одного горнолыжника.
"Все наши спортсмены находятся под контролем международной системы АДАМС, они выкладывают актуальную информацию для сотрудников допинг-контроля о своем местонахождении", - подчеркнул Назаров.