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Тренер: горнолыжники-паралимпийцы за последние полгода проверялись на допинг лишь однажды

Спорт
7 сентября, 14:06 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

По словам тренера национальной команды Александра Невзорова, единственный раз забор допинг-проб происходил весной

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© ЕРА/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Члены сборной России по горнолыжному спорту с поражением опорно-двигательного аппарата за последние полгода проходили допинг-тестирование один раз -весной. Об этом сообщил ТАСС старший тренер национальной команды Александр Назаров.

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Международный паралимпийский комитет (МПК) в среду принял решение допустить россиян к участию в соревнованиях, которые имеют статус квалификационных к предстоящим Играм. Но только в статусе нейтральных спортсменов, и только при условии, что они будут соответствовать установленным МПК критериям допуска. В числе этих критериев, в частности, значится наличие паралимпийца в пуле тестирования и как минимум две сданные им допинг-пробы в течение полугода, что предшествовали его старту на соревновании.

"Говорить о том, что все наши спортсмены дважды прошли допинг-контроль за последние полгода, пока нельзя, - заметил Назаров. - Но время есть. Единственный раз забор допинг-проб происходил весной".

"У нас запланирован сбор в Сочи, который начнется 21 сентября. Возможно, офицеры-допинг-контроля теперь приедут туда", - сказал собеседник агентства.

Согласно информации с сайта Российского антидопингового агентства, в настоящее время в национальный и расширенный пулы тестирования РУСАДА входят 11 представителей зимних паралимпийских видов спорта, и среди них нет ни одного горнолыжника.

"Все наши спортсмены находятся под контролем международной системы АДАМС, они выкладывают актуальную информацию для сотрудников допинг-контроля о своем местонахождении", - подчеркнул Назаров.

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Допинг Паралимпиада-2018 Допинг-скандал вокруг российского спорта
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