Буре отметил игру хоккеиста ЦСКА Капризова на старте чемпионата КХЛ

ЦСКА планирует подать заявку на проведение матча за Суперкубок России 2018 годаСпорт 7 сентября, 15:25
Лидеры России, Японии и Монголии прибыли на турнир по дзюдо во ВладивостокеСпорт 7 сентября, 15:20
Tele2 устранил сбой, который произошел в пяти городахЭкономика и бизнес 7 сентября, 15:20
Земля и человеческий капитал: бизнес и власти регионов ДФО презентовали проекты на ВЭФЭкономика и бизнес 7 сентября, 15:19
Глава ЦБ РФ назвала ситуацию с банком "Открытие" "частным случаем"Экономика и бизнес 7 сентября, 15:10
Суд арестовал подростка, устроившего стрельбу в школе в ИвантеевкеПроисшествия 7 сентября, 15:07
Лыжники и биатлонисты РФ ради Паралимпиады готовы пройти платную проверку на допингСпорт 7 сентября, 15:00
Стивен Джеррард будет тренировать "Ливерпуль" в Юношеской лиге УЕФАСпорт 7 сентября, 14:53
Минимальная стоимость билетов на домашние матчи "Зенита" в ЛЕ составляет 400 рублейСпорт 7 сентября, 14:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Новичок хоккейного клуба ЦСКА Кирилл Капризов показывает хорошую игру в стартовых играх чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира 1990 года, член наблюдательного совета ЦСКА Павел Буре.
В шести матчах сезона-2017/18 Капризов забросил три шайбы и отдал три голевые передачи. 20-летний форвард пропустил последний матч ЦСКА против "Югры".
"Он показывает очень хороший уровень игры, забивает голы. Каждый раз, выходя на лед, старается создавать опасные моменты у ворот противника", - сказал он.
Московские армейцы одержали шесть побед подряд в семи матчах регулярного чемпионата КХЛ. "У ЦСКА сейчас большая скамейка, что дает главному тренеру возможность варьировать состав. Главное, что есть результат", - отметил он.
Сравнивая нынешний ЦСКА и клуб, в котором хоккеист начинал играть 30 лет назад, специалист отметил одинаковые цели перед командами. "Сравнивать игровую манеру, конечно, сложно. Прошло очень много времени, и очень много всего в хоккее поменялось. Но задача перед игроками осталась неизменной - ЦСКА всегда должен побеждать", - подчеркнул Буре.
ЦСКА после семи игр с 16 очками занимает вторую строчку в Западной конференции. Следующий матч армейцы проведут 8 сентября на своей площадке против московского "Динамо".