Минимальная стоимость билетов на домашние матчи "Зенита" в ЛЕ составляет 400 рублей

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Минимальная стоимость билетов на домашние матчи "Зенита" в ЛЕ составляет 400 рублейСпорт 7 сентября, 14:41
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ТАСС, 7 сентября. Минимальная стоимость одного билета на домашние матчи санкт-петербургского "Зенита" против македонского "Вардара" и норвежского "Русенборга" на групповом этапе Лиги Европы составляет 400 рублей. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Цена самого дорого билета на игру с "Русенборгом" составляет 8400 рублей, с "Вардаром" - 8000 рублей. С норвежским клубом "Зенит" сыграет 19 октября, а с македонским - 23 ноября. Обе встречи начнутся в 20:00 мск.
Самая высокую цену болельщикам придется заплатить за посещение матча между "Зенитом" и испанским клубом "Реал Сосьедад". Самые дорогие билеты стоят 9000 рублей, а минимальная стоимость составляет 500 рублей.
Также у болельщиков есть возможность приобрести абонемент на все три игры. В таком случае экономия, по сравнению с покупкой билетов на каждый матч в отдельности, составит 20%.
"Зенит" стартует в Лиге Европы 14 сентября матче против "Вардара" на выезде.