Стивен Джеррард будет тренировать "Ливерпуль" в Юношеской лиге УЕФА

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ТАСС, 7 сентября. Бывший футболист сборной Англии Стивен Джеррард возглавил юношескую команду "Ливерпуля" (игроки не старше 19 лет). Об этом сообщает пресс-служба команды.
Назначение Джеррада произошло в преддверии старта Юношеской лиги УЕФА, где "Ливерпуль" сыграет на групповом этапе с российским "Спартаком", испанской "Севильей" и словенским "Марибором". Первый матч английский клуб проведет против "Севильи" на выезде 13 сентября.
"Спартак" примет "Ливерпуль" на своем поле 17 октября. Ответный матч Юношеской лиги УЕФА пройдет в Англии 6 декабря.
В январе 2017 года Джеррард вернулся в "Ливерпуль" и возглавил в академии юношескую команду с игроками не старше 18 лет.
Джеррард выступал за "Ливерпуль" с 1998 по 2015 год и провел за клуб во всех турнирах 690 матчей, в которых забил 180 голов и отдал 100 голевых передач. Он дважды выиграл с командой Кубок и Суперкубок Англии, трижды - Кубок лиги, становился победителем Лиги чемпионов и Кубка УЕФА. Джеррард объявил о завершении карьеры игрока в ноябре прошлого года.