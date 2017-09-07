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Лыжники и биатлонисты РФ ради Паралимпиады готовы пройти платную проверку на допинг

Спорт
7 сентября, 15:00 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Международный паралимпийский комитет в минувшую среду принял решение допустить россиян к участию в соревнованиях, которые имеют статус квалификационных к предстоящим Играм

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Главный тренер паралимпийской сборной России по биатлону и лыжным гонкам Ирина Громова

Главный тренер паралимпийской сборной России по биатлону и лыжным гонкам Ирина Громова

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские лыжники и биатлонисты ради поездки на Паралимпиаду-2018 в случае необходимости пойдут на платное допинг-тестирование, которое может быть осуществлено по договору между антидопинговым агентством и спортивной федерацией. Об этом сообщила ТАСС главный тренер паралимпийской сборной России по биатлону и лыжным гонкам Ирина Громова.

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Международный паралимпийский комитет (МПК) в минувшую среду принял решение допустить россиян к участию в соревнованиях, которые имеют статус квалификационных к предстоящим Играм. Но только в статусе нейтральных спортсменов, и только при условии, что они будут соответствовать установленным МПК критериям допуска. В числе этих критериев, в частности, значится наличие спортсмена в пуле тестирования и как минимум две сданные им допинг-пробы в течение полугода, что предшествовали его старту на соревновании.

"Все наши лыжники и биатлонисты, которые намерены участвовать в квалификационных соревнованиях Паралимпиады-2018, входят в пулы допинг-тестирования. Часть атлетов находятся в пуле Российского антидопингового агентства (РУСАДА), а остальные - в международном пуле", - заметила Громова.

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"Что касается обязательного наличия двух сданных допинг- проб перед стартом за последние шесть месяцев, то я понимаю, что под стартом подразумевается день начала Паралимпиады и тогда отсчет шести месяцев будет вестись с 9 сентября, - продолжила собеседница агентства. - Поэтому сдача требуемых допинг-проб у нас еще впереди, а так, конечно, ко многим в этом году уже приходили допинг- офицеры. Кроме того, я читала, что существует возможность пройти коммерческое допинг-тестирование. Если будет необходимость, то пойдем и на это, чтобы не остаться без Паралимпиады, к которой так долго и напряженно готовились".

Согласно информации с сайта Российского антидопингового агентства, в настоящее время в национальный и расширенный пулы тестирования РУСАДА входят 11 представителей зимних паралимпийских видов спорта, и все они выступают в биатлоне и лыжных гонках.

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Допинг Паралимпиада-2018 Допинг-скандал вокруг российского спорта
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