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Бразильский боец, укусивший соперника на турнире в Махачкале, предложил провести реванш

Спорт
7 сентября, 15:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

Спортсмен отметил, что именно он был лидером в поединке и должен был одержать победу

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Диего Брандао, укусивший россиянина Ахмеда Алиева во время поединка в Махачкале, предложил сопернику провести реванш. Об этом говорится в пресс-релизе компании Fight Nights Global, поступившем в ТАСС.

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Брандао во втором раунде поединка в знак протеста против поведения болельщиков и судейства покинул клетку (октагон) и отказался продолжать бой. Победу в поединке присудили Алиеву в виду нежелания продолжать бой его соперником. Глава Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил ТАСС, что Брандао укусил соперника за ухо во время боя и будет наказан за неспортивное поведение.

"За 1 минуту 9 секунд до конца раунда я не хотел больше бороться, потому что я не чувствовал, что рефери контролировал бой, люди начали бросать бутылки и мусор в клетку, - приводятся в релизе слова Брандао. - Вот тогда я пошел к двери. Мне не открыли и я решил выпрыгнуть из клетки, чтобы защитить себя от бутылок, я не знал, откуда они летели. После того, как я спрыгнул вниз, мои угловые начали бороться с людьми, которые кидали бутылки, а я пошел обратно в клетку, потому что бой был закончен, и меня попросили вернуться".

При этом, бразилец отметил, что именно он был лидером в поединке и должен был одержать победу.

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