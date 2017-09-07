Россиянин Крамник вышел в третий круг Кубка мира по шахматам

ТАСС, 7 сентября. Российский гроссмейстер Владимир Крамник сыграл вничью с соотечественником Антоном Демченко во второй партии второго круга на Кубке мира по шахматам и по сумме двух партий вышел в следующий раунд. Соревнования проходят в Тбилиси.

В третьем круге Крамник встретится с победителем противостояния между представителем Польши Яном-Кшиштофом Дудой и украинцем Василием Иванчуком.

Другие россияне Эрнесто Инаркиев, Владимир Федосеев, Алексей Дреев, Борис Грачев, Сергей Карякин, Петр Свидлер, Александр Грищук, Александр Мотылев, Максим Матлаков, Дмитрий Андрейкин, Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Евгений Томашевский, Ян Непомнящий, Никита Витюгов и Евгений Наер проведут вторые партии второго круга позднее в четверг.

Кубок мира проходит по нокаут-системе. На каждой стадии, кроме финала, шахматисты играют по две партии, в случае ничьей проводится тай-брейк.

Победитель и финалист Кубка мира получат путевки на турнир претендентов. Кубок мира в Тбилиси завершится 27 сентября.