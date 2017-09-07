IWF: официально сборную России от чемпионата мира по тяжелой атлетике не отстраняли

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Решения об отстранении сборной России по тяжелой атлетике от участия в чемпионате мира 2017 года на данный момент нет. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).
В четверг портал Inside the Games сообщил о том, что российские тяжелоатлеты будут отстранены от участия в мировом первенстве в связи с многочисленными допинговыми нарушениями на Олимпийских играх. Аналогичным санкциям будут подвержены еще восемь национальных команд - Армении, Казахстана, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Турции, Украины и Молдавии.
"Официально сборную России по тяжелой атлетике никто не отстранял. На сегодняшний день это является слухами и не стоит делать какие-то выводы только по заголовку. Если и будет официальное решение, то оно будет на сайте федерации", - говорится в сообщении.
Чемпионат мира пройдет в американском Анахайме с 27 ноября по 5 декабря.