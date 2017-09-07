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МФК "Дина" допущен до участия в чемпионате России по мини-футболу

Спорт
7 сентября, 15:43 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Ранее "Дина" не смогла пройти лицензирование из-за финансовых проблем.

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МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Мини-футбольный клуб "Дина" прошел лицензирование и допущен до участия в чемпионате России этого сезона. Об этом ТАСС сообщил президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев.

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Ранее "Дина" не смогла пройти лицензирование из-за финансовых проблем. В связи с этим матчи первого тура чемпионата России по мини-футболу с сыктывкарской "Новой генерацией" были перенесены на январь.

"Дина" допущена и Российским футбольным союзом, и Ассоциацией мини-футбола России, она примет участие во втором туре чемпионата страны в матче с КПРФ. Это произошло после решения апелляционного комитета, разрешения комитета по лицензированию, заявочной кампании, которую провела ассоциация", - сказал Алиев.

"У "Дины" есть сложности и вопросы в финансировании, но принято решение, что они будут решаться в течение сезона. Наша задача была сохранить клуб, чтобы он участвовал в чемпионате страны", - добавил собеседник ТАСС.

"Дина" является девятикратным чемпионом России и восьмикратным обладателем Кубка страны. В 2017 году московский клуб завоевал национальный Кубок спустя 18 лет.

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