МФК "Дина" допущен до участия в чемпионате России по мини-футболу

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МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Мини-футбольный клуб "Дина" прошел лицензирование и допущен до участия в чемпионате России этого сезона. Об этом ТАСС сообщил президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев.
Ранее "Дина" не смогла пройти лицензирование из-за финансовых проблем. В связи с этим матчи первого тура чемпионата России по мини-футболу с сыктывкарской "Новой генерацией" были перенесены на январь.
"Дина" допущена и Российским футбольным союзом, и Ассоциацией мини-футбола России, она примет участие во втором туре чемпионата страны в матче с КПРФ. Это произошло после решения апелляционного комитета, разрешения комитета по лицензированию, заявочной кампании, которую провела ассоциация", - сказал Алиев.
"У "Дины" есть сложности и вопросы в финансировании, но принято решение, что они будут решаться в течение сезона. Наша задача была сохранить клуб, чтобы он участвовал в чемпионате страны", - добавил собеседник ТАСС.
"Дина" является девятикратным чемпионом России и восьмикратным обладателем Кубка страны. В 2017 году московский клуб завоевал национальный Кубок спустя 18 лет.