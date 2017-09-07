Российским паралимпийцам будет запрещено выступать в форме цветов национального флага

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 7 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские паралимпийцы, которые будут допущены к международным стартам в качестве нейтральных спортсменов, не смогут выступать в форме цветов флага своей страны, а также наносить на тело надписи и украшения, которые бы выдавали их национальную принадлежность. Об этом ТАСС рассказал директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (МПК) Крейг Спенс.

В среду МПК обнародовал решение исполкома организации о продлении отстранения Паралимпийского комитета (ПКР), однако российские спортсмены по таким видам спорта как биатлон, горные лыжи, лыжные гонки и сноубординг были допущены к соревнованиям, которые позволят им заработать лицензии для участия в Паралимпиаде в Пхенчхане.

"Нет, национальные цвета не будут разрешены. Все должно говорить о нейтральном статусе спортсмена", - сказал Спенс.

Схожее решение в отношении российских спортсменов приняла Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF), которая также приостановила членство российской национальной федерации, допустив ее спортсменов к участию в своих соревнованиях при соблюдении ими нейтрального статуса.

Российские паралимпийцы будут допущены к стартам только при условии соответствия установленным МПК критериям допуска. В числе этих критериев, в частности, значится наличие паралимпийцев в пуле тестирования и как минимум две сданные каждым спортсменом допинг-пробы в течение полугода, что предшествовали его старту на соревновании.