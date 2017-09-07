Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 57.14
€ 68.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сергей Шишкарев подал документы для выборов в Международную федерацию гандбола

Спорт
7 сентября, 15:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

Собеседник ТАСС считает, что его присутствие в составе IGF положительно скажется на развитии гандбола в России

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев подал документы для выборов в Международную федерацию гандбола (IGF). Об этом он сообщил ТАСС.

Смотрите также

Шишкарев: пляжный гандбол может быть включен в программу ОИ-2024

Шишкарев: вероятность появления гандбольного клуба "Зенит" составляет более 50%

В ноябре 2016 года Шишкарев сообщил ТАСС, что будет баллотироваться в IGF на пост казначея.

"Да, документы поданы, ждем официальной рассылки документов, которая будет, наверное, в конце сентября. Конгресс намечается на 17-19 ноября", - сказал Шишкарев.

Собеседник ТАСС считает, что его присутствие в составе IGF положительно скажется на развитии гандбола в России.

"Это позволит нам влиять на политику принятия решений, на принятие решений по поводу места проведения соревнований. Для нашей федерации это станет возможность напрямую контактировать с Международным олимпийским комитетом. Для нас очень важно находиться в эпицентре принятия решений и определения стратегических путей развития нашего вида спорта", - сказал он.

Шишкарев возглавляет Федерацию гандбола России с апреля 2015 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Государственное училище олимпийского резерва по хоккею в Ярославле
10
Олимпийский резерв: в Ярославле ввели в эксплуатацию государственное хоккейное училище
Сборная России празднует победу в финале чемпионата Европы
8
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
Футболисты сборной России
14
Сборная России по футболу разгромила "Динамо" в контрольном матче
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Улюкаев посоветовал "бояться данайцев, приносящих колбайцев"
2
В Ленобласти в результате взрыва снаряда погиб военный, еще пять ранены
3
Вспышка на Солнце привела к ухудшению связи в Европе и Америке
4
Российские баскетболисты обыграли британцев в заключительном матче группового этапа ЧЕ
5
СМИ: в Киеве начались столкновения между владельцами нерастаможенных авто и полицией
6
Порошенко признал, что возвращение Крыма Украине сейчас нереально
7
Опрос: языковой барьер - одно из главных препятствий для визита в Россию иностранцев
Темы дня
Новости партнеров
Реклама