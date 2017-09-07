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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев подал документы для выборов в Международную федерацию гандбола (IGF). Об этом он сообщил ТАСС.
В ноябре 2016 года Шишкарев сообщил ТАСС, что будет баллотироваться в IGF на пост казначея.
"Да, документы поданы, ждем официальной рассылки документов, которая будет, наверное, в конце сентября. Конгресс намечается на 17-19 ноября", - сказал Шишкарев.
Собеседник ТАСС считает, что его присутствие в составе IGF положительно скажется на развитии гандбола в России.
"Это позволит нам влиять на политику принятия решений, на принятие решений по поводу места проведения соревнований. Для нашей федерации это станет возможность напрямую контактировать с Международным олимпийским комитетом. Для нас очень важно находиться в эпицентре принятия решений и определения стратегических путей развития нашего вида спорта", - сказал он.
Шишкарев возглавляет Федерацию гандбола России с апреля 2015 года.