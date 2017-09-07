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Гимн МПК будет исполняться в случае победы паралимпийцев РФ в отборе к Играм-2018

Спорт
7 сентября, 16:29 UTC+3 АБУ-ДАБИ /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Паралимпийским гимном считается музыкальная пьеса Hymn de l’Avenir ("Гимн будущего")

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© EPA/MAXIM SHIPENKOV

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 7 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Гимн Международного паралимпийского комитета (МПК) будет исполняться на церемонии награждения российских паралимпийцев, которые одержат победу на соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов. Об этом ТАСС сообщил директор по связям с общественностью МПК Крейг Спенс.

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В среду МПК обнародовал решение исполкома организации о продлении отстранения Паралимпийского комитета России (ПКР), однако российские спортсмены по таким видам спорта как биатлон, горные лыжи, лыжные гонки и сноубординг были допущены к соревнованиям, которые позволят им заработать лицензии для участия в Паралимпиаде в Пхенчхане.

"В случае если нейтральный спортсмен, к примеру, завоюет медаль в рамках Кубка мира, то в его честь будет исполняться Паралимпийский гимн", - сказал Спенс.

Паралимпийским гимном считается музыкальная пьеса Hymn de l’Avenir ("Гимн будущего"), автором которой является Тьерри Дарнис. Он был утвержден МПК в 1996 году.

Российские паралимпийцы будут допущены к стартам только при условии соответствия установленным МПК критериям допуска. В числе этих критериев, в частности, значится наличие паралимпийца в пуле тестирования и как минимум две сданные им допинг-пробы в течение полугода, что предшествовали его старту на соревновании.

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