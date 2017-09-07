Гимн МПК будет исполняться в случае победы паралимпийцев РФ в отборе к Играм-2018

Протестам вопреки: Сеул в срочном порядке разворачивает комплекс ПРО СШАМеждународная панорама 7 сентября, 17:00
Базаревич: главный соперник сборной России в плей-офф Евробаскета - она самаСпорт 7 сентября, 16:52
Кириленко: сборная России по баскетболу выполнила задачу-минимум на чемпионате ЕвропыСпорт 7 сентября, 16:48
СМИ: МОК знал о коррупции при выборах страны-хозяйки Олимпиады-2016Спорт 7 сентября, 16:47
Объявившая себя дочерью Сальвадора Дали испанка хочет оспорить результаты ДНК-тестаОбщество 7 сентября, 16:46
Баскетболиста Шведа не интересует личная результативность на чемпионате ЕвропыСпорт 7 сентября, 16:40
Мозгов: российские баскетболисты не думают о сопернике по плей-офф ЧЕСпорт 7 сентября, 16:38
В США требуют переименовать ураган "Ирма" и дать ему имя дочери Трампа ИванкиОбщество 7 сентября, 16:36
МЧС предупредило о грозовом дожде и усилении ветра в ближайшие часы в МосквеОбщество 7 сентября, 16:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 7 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Гимн Международного паралимпийского комитета (МПК) будет исполняться на церемонии награждения российских паралимпийцев, которые одержат победу на соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов. Об этом ТАСС сообщил директор по связям с общественностью МПК Крейг Спенс.
В среду МПК обнародовал решение исполкома организации о продлении отстранения Паралимпийского комитета России (ПКР), однако российские спортсмены по таким видам спорта как биатлон, горные лыжи, лыжные гонки и сноубординг были допущены к соревнованиям, которые позволят им заработать лицензии для участия в Паралимпиаде в Пхенчхане.
"В случае если нейтральный спортсмен, к примеру, завоюет медаль в рамках Кубка мира, то в его честь будет исполняться Паралимпийский гимн", - сказал Спенс.
Паралимпийским гимном считается музыкальная пьеса Hymn de l’Avenir ("Гимн будущего"), автором которой является Тьерри Дарнис. Он был утвержден МПК в 1996 году.
Российские паралимпийцы будут допущены к стартам только при условии соответствия установленным МПК критериям допуска. В числе этих критериев, в частности, значится наличие паралимпийца в пуле тестирования и как минимум две сданные им допинг-пробы в течение полугода, что предшествовали его старту на соревновании.